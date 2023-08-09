Лебедева (Тяпугина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Тяпугина) Ольга Петровна

Место рождения

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.07.1896 ст.

Дата смерти

03.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1896 ст.

Отец: Тяпугин Петр Андреевич

Мать: Тяпугина Евдокия Яковлевна

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1919

Дочь: Полетаева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Рубинский Илья Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители в официальном браке не были. Удочерена Лебедевым Василием Клеониковичем 26.10.1927 Информация размещена в открытом доступе: портал ГАВО, ф.Р-1712 оп.2 д.56, лист 116.
Рождение ребёнка
Около 04.10.1926

Сын: Лебедев Валерьян Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Клеоникович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1927

Муж: Лебедев Василий Клеоникович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 31.01.1929

Дочь: Базанова Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Лебедев Василий Клеоникович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1932

Сын: Лебедев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Клеоникович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.11.1977
Вологда, город Вологда, Вологодская область