Лебедева (Тяпугина) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения06.07.1896 ст.
Дата смерти03.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
06.07.1896 ст.
Отец: Тяпугин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1919
Дочь: Полетаева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Рубинский Илья Александрович
Родители в официальном браке не были. Удочерена Лебедевым Василием Клеониковичем 26.10.1927 Информация размещена в открытом доступе: портал ГАВО, ф.Р-1712 оп.2 д.56, лист 116.
Рождение ребёнка
Около 04.10.1926
Сын: Лебедев Валерьян Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Клеоникович
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
Около 31.01.1929
Дочь: Базанова Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Лебедев Василий Клеоникович
Рождение ребёнка
16.08.1932
Сын: Лебедев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Клеоникович
Смерть
03.11.1977