Рубинский Илья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинский Илья Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1919

Дочь: Полетаева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители в официальном браке не были. Удочерена Лебедевым Василием Клеониковичем 26.10.1927 Информация размещена в открытом доступе: портал ГАВО, ф.Р-1712 оп.2 д.56, лист 116.
Смерть
Неизвестно
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