Рубинский Илья Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1919
Дочь: Полетаева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители в официальном браке не были. Удочерена Лебедевым Василием Клеониковичем 26.10.1927 Информация размещена в открытом доступе: портал ГАВО, ф.Р-1712 оп.2 д.56, лист 116.
Смерть
Неизвестно