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Лебедев Василий Клеоникович

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Место рождения

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.09.1875 ст.

Дата смерти

07.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1875 ст.

Отец: Лебедев Клеоник Васильевич

Мать: Лебедева Марина Егоровна

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Ильинская Чевецкая церковь
Бракосочетание
08.02.1919

Жена: Лебедева Евгения Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Брак расторгнут 01.03.1920
Рождение ребёнка
23.08.1919

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева Евгения Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 04.10.1926

Сын: Лебедев Валерьян Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1927

Жена: Лебедева Ольга Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 31.01.1929

Дочь: Базанова Капитолина Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1932

Сын: Лебедев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
07.03.1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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