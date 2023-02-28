Лебедев Василий Клеоникович
Место рождения
Дата рождения07.09.1875 ст.
Дата смерти07.03.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1875 ст.
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Ильинская Чевецкая церковь
Бракосочетание
08.02.1919
Брак расторгнут 01.03.1920
Рождение ребёнка
23.08.1919
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Около 04.10.1926
Сын: Лебедев Валерьян Васильевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна
Бракосочетание
1927
Жена: Лебедева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Около 31.01.1929
Дочь: Базанова Капитолина Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1932
Сын: Лебедев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Петровна
Смерть
07.03.1933