Лебедев Клеоник Васильевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Василий Фёдорович
Мать: не указана
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Бракосочетание
20.02.1853 ст.
Жена: Лебедева Марина Егоровна
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Лебедева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1868
Сын: Лебедев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лебедева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1875 ст.
Сын: Лебедев Василий Клеоникович
Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Ильинская Чевецкая церковь
Смерть
Неизвестно
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь