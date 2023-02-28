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Лебедев Клеоник Васильевич

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Место рождения

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Василий Фёдорович

Мать: не указана

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Бракосочетание
20.02.1853 ст.

Жена: Лебедева Марина Егоровна

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Лебедева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лебедев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лебедева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1875 ст.

Сын: Лебедев Василий Клеоникович

Мать ребёнка: Лебедева Марина Егоровна

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Ильинская Чевецкая церковь
Смерть
Неизвестно
Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
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