Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лебедев Клеоник Васильевич
Мать ребёнка: не указана
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Смерть
Неизвестно
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь