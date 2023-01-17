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Василий Фёдорович

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Место рождения

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лебедев Клеоник Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Смерть
Неизвестно
Семениха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
д. Семениха Ильинской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
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