Тяпугина (Манинова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Манинов Яков
Мать: не указана
с. Старое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Старосельская церковь
Бракосочетание
21.05.1893 ст.
с. Старое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Старосельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.
Отец ребёнка: Тяпугин Петр Андреевич
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.
Дочь: Лебедева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Тяпугин Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния