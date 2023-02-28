Тяпугина (Манинова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпугина (Манинова) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Манинов Яков

Мать: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
с. Старое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Старосельская церковь
Бракосочетание
21.05.1893 ст.

Муж: Тяпугин Петр Андреевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
с. Старое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Старосельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.

Сын: Тяпугин Василий Петрович

Отец ребёнка: Тяпугин Петр Андреевич

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Дочь: Лебедева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Тяпугин Петр Андреевич

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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