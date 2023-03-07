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Тяпугин Василий Петрович

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Место рождения

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.11.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894 ст.

Отец: Тяпугин Петр Андреевич

Мать: Тяпугина Евдокия Яковлевна

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Смерть
Неизвестно
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
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