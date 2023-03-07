Тяпугин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения21.11.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894 ст.
Отец: Тяпугин Петр Андреевич
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Смерть
Неизвестно
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь