село Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Старое

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по заявлению крестьянки села Старого Авнегской волости Грязовецкого уезда Оленичевой об отобрании у нее земли крестьянином Нифановым. 1893 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по жалобе крестьянки села Старого Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда М. И. Киселевой об отобрании у нее усадебной оседлости. 1892 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Старого Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Сафутина И. Н. о недостаточном размере назначенной ему пенс Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 49, 50, 51, 52, 58, 63, 91, 97, 128. Издание дост Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3168Никольское старое, с. вл.при рч. Сдери-Ножки.4727111181334Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ново-Никольская волость
514. Старо-Никольское (Старое), село бывшее владельческое, при речках Сдериношке и Бабашке, дворов 104, жителей 570, волостное правление (уездный город в 47 верстах), цер Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ново-Никольская волость
1Старо-Никольское1-е Старо-Ник.бывшие помещичьи85189224
2Старо-Никольское2-е Старо-Ник.бывшие помещичьи51111129
3Старо Никольское3-е Старо-Ник.бывшие помещичьи72321
4Старо-НикольскоеПарфеновскоебывшие помещичьи1123

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Старое3954320селоРусские210380442822

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Старосельский сельсовет
Старое (сс,кх,2 торг. зав.,2 пром. пред. с 5 рабоч.,масло завод,масло-арт кредит,т-во,маш. т-во,мелиорат. т-во,льноводческ. т-во,животноводческ. т-во,шк. 7 лет.,телефон) 7557селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.199210
Успенско-Подболотский 7560погостЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.103

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
36879Староесело59°16'с.ш.40°40'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19632420101с Староесело

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