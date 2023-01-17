Тяпушкин Андрей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь Фамилия при рождении - Тяпушкин, с этой же фамилией венчался. При рождении сына в 1894 г. запис... Показать все
Смерть
Неизвестно
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь