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Тяпушкин Андрей

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Место рождения

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Рождение ребёнка
1867

Сын: Тяпугин Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь Фамилия при рождении - Тяпушкин, с этой же фамилией венчался. При рождении сына в 1894 г. запис... Показать все
Смерть
Неизвестно
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
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