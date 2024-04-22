Королев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения07.10.1904
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1904
Восприемники Петр Мухин Евдокия Антоновна Мухина
Рождение ребёнка
1938
Сын: Королев Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Королева Нэлли Сергеевна
Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Королев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна
Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна
Смерть
1966