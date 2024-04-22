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Королев Сергей Иванович

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Место рождения

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.10.1904

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1904

Отец: Королев Иван Ксенофонтович

Мать: Лиликина Ксения Ивановна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Петр Мухин Евдокия Антоновна Мухина
Рождение ребёнка
1938

Сын: Королев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Королева Нэлли Сергеевна

Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Королев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Мирошниченко Матрена Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1966
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