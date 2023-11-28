Лиликина Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиликина Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.01.1878

Отец: Лиликин Иван Андреевич

Мать: Лиликина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
15.01.1896

Муж: Королев Иван Ксенофонтович

Поручители по жениху: по селу Костино Иван Васильевич Еспикин по селу Лаврентьевке Роман Андреевич Королев по невесте: Парамон Андреевич Лиликин Никита Федорович Вдовушкин Кондратий Михайлович Еспики... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1898

Дочь: Королева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
22.12.1899

Дочь: Пядочкина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Иван Михайлович Глухов Евдакия Андреевна Глухова
Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: Королева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
07.10.1904

Сын: Королев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Петр Мухин Евдокия Антоновна Мухина
Рождение ребёнка
21.07.1911

Дочь: Королева Правковья Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
24.04.1914

Сын: Королев Степан Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Королев Николай Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Королев Егор Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пищикова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Василий Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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