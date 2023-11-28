Лиликина Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.01.1878
Бракосочетание
15.01.1896
Поручители по жениху: по селу Костино Иван Васильевич Еспикин по селу Лаврентьевке Роман Андреевич Королев по невесте: Парамон Андреевич Лиликин Никита Федорович Вдовушкин Кондратий Михайлович Еспики... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1898
Дочь: Королева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
22.12.1899
Дочь: Пядочкина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Восприемники Иван Михайлович Глухов Евдакия Андреевна Глухова
Рождение ребёнка
27.05.1902
Дочь: Королева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
07.10.1904
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Восприемники Петр Мухин Евдокия Антоновна Мухина
Рождение ребёнка
21.07.1911
Дочь: Королева Правковья Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
24.04.1914
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пищикова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королев Иван Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно