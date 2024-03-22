Королев Иван Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения20.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1878
Бракосочетание
15.01.1896
Жена: Лиликина Ксения Ивановна
Поручители по жениху: по селу Костино Иван Васильевич Еспикин по селу Лаврентьевке Роман Андреевич Королев по невесте: Парамон Андреевич Лиликин Никита Федорович Вдовушкин Кондратий Михайлович Еспики... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1898
Дочь: Королева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1899
Дочь: Пядочкина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Восприемники Иван Михайлович Глухов Евдакия Андреевна Глухова
Рождение ребёнка
27.05.1902
Дочь: Королева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1904
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Восприемники Петр Мухин Евдокия Антоновна Мухина
Рождение ребёнка
21.07.1911
Дочь: Королева Правковья Ивановна
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1914
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пищикова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно