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Королев Иван Ксенофонтович

Место рождения

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1878

Отец: Королев Ксенофонт Андреевич

Мать: Королева Елизавета Константиновна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.01.1896

Жена: Лиликина Ксения Ивановна

Поручители по жениху: по селу Костино Иван Васильевич Еспикин по селу Лаврентьевке Роман Андреевич Королев по невесте: Парамон Андреевич Лиликин Никита Федорович Вдовушкин Кондратий Михайлович Еспики... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1898

Дочь: Королева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1899

Дочь: Пядочкина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Иван Михайлович Глухов Евдакия Андреевна Глухова
Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: Королева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1904

Сын: Королев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Петр Мухин Евдокия Антоновна Мухина
Рождение ребёнка
21.07.1911

Дочь: Королева Правковья Ивановна

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1914

Сын: Королев Степан Иванович

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Королев Николай Иванович

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Королев Егор Иванович

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пищикова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Иванович

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Василий Иванович

Мать ребёнка: Лиликина Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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