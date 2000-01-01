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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1197Лаврентьевка, д. каз. и удел.при рч. Тананыке.8058116553551
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
776. Лаврентьевка, село бывшее государственное и удельное, при речке Тананыке, дворов 182, жителей 1418, церковь православная, 6 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72480Лаврентьевкасело52°25'с.ш.51°41'в.д.N-39-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Курманаевский муниципальный район, Сельское поселение Лаврентьевский сельсовет
53625440101с Лаврентьевкасело