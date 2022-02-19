Королев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1947
Дата смерти19.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1947
Рождение ребёнка
05.02.1974
Сын: Королев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Королева Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бах Инна Александровна
Мать ребёнка: Королева Людмила Васильевна
Смерть
19.02.2022
Славкино, Озерский, Калининградская область