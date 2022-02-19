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Королев Александр Сергеевич

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Место рождения

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

04.02.1947

Дата смерти

19.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1947

Отец: Королев Сергей Иванович

Мать: Мирошниченко Матрена Емельяновна

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
05.02.1974

Сын: Королев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Королева Людмила Васильевна

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бах Инна Александровна

Мать ребёнка: Королева Людмила Васильевна

Смерть
19.02.2022
Славкино, Озерский, Калининградская область
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