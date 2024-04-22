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Королев Владимир Александрович

Место рождения

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

05.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1974

Отец: Королев Александр Сергеевич

Мать: Королева Людмила Васильевна

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
03.09.1994

Жена: Максакова Любовь Юрьевна

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
28.03.1995

Дочь: Заворухина Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Максакова Любовь Юрьевна

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
03.12.1997

Дочь: Королева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Максакова Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Анна

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