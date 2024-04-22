Королев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1974
Бракосочетание
03.09.1994
Жена: Максакова Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
28.03.1995
Дочь: Заворухина Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Максакова Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
03.12.1997
Дочь: Королева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Максакова Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Анна