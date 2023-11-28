Максакова Любовь Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1975
Отец: Максаков Юрий Михайлович
Мать: Арапиди Анна Павловна
Бракосочетание
03.09.1994
Рождение ребёнка
28.03.1995
Дочь: Заворухина Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Королев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1997
Дочь: Королева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Королев Владимир Александрович