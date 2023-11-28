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Максакова Любовь Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1975

Отец: Максаков Юрий Михайлович

Мать: Арапиди Анна Павловна

Бракосочетание
03.09.1994

Муж: Королев Владимир Александрович

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
28.03.1995

Дочь: Заворухина Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Королев Владимир Александрович

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
03.12.1997

Дочь: Королева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Королев Владимир Александрович

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