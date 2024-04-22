Мирошниченко Матрена Емельяновна
Место рождения
Дата рождения18.05.1913
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1913
Отец: Мирошниченко Емельян
Мать: Мирошниченко Александра
Рождение ребёнка
1938
Сын: Королев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Королева Нэлли Сергеевна
Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Королев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович
Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович