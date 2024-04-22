Мирошниченко Матрена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Матрена Емельяновна

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Место рождения

Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

18.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1913

Отец: Мирошниченко Емельян

Мать: Мирошниченко Александра

Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Королев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Королева Нэлли Сергеевна

Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Королев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович

Байтерек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Королев Сергей Иванович

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