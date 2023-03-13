Ащеуловъ Давыдъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Ащеуловъ Остафий
Мать: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокимова Устинья
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ащеуловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ащеуловъ Панфилъ
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ащеуловъ Иванъ
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кузнецова Авдотья
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Одинцова Салманида
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ащеуловъ Степанъ
Мать ребёнка: Ащеулова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Софья