Ащеуловъ Давыдъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеуловъ Давыдъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Ащеуловъ Остафий

Мать: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокимова Устинья

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ащеуловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Рождение ребёнка
1752

Сын: Ащеуловъ Панфилъ

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Ащеуловъ Иванъ

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кузнецова Авдотья

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Одинцова Салманида

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ащеуловъ Степанъ

Мать ребёнка: Ащеулова Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Софья

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