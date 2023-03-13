Ащеуловъ Остафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеуловъ Остафий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Ащеуловъ Иванъ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1716

Сын: Ащеуловъ Никифоръ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1716

Сын: Ащеуловъ Карпъ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1720

Сын: Ащеуловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ащеуловъ Давыдъ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1733

Сын: Ащеуловъ Сергей

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

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