Ащеуловъ Остафий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Ащеуловъ Иванъ Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1716
Сын: Ащеуловъ Никифоръ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1716
Сын: Ащеуловъ Карпъ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1720
Сын: Ащеуловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ащеуловъ Давыдъ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Ащеуловъ Сергей
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова