Ащеулова Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Ащеуловъ Никифоръ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий
Рождение ребёнка
1716
Сын: Ащеуловъ Карпъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий
Рождение ребёнка
1720
Сын: Ащеуловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ащеуловъ Давыдъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Ащеуловъ Сергей
Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Остафий