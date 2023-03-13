Ащеулова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1685 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Ащеуловъ Никифоръ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий

Рождение ребёнка
1716

Сын: Ащеуловъ Карпъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий

Рождение ребёнка
1720

Сын: Ащеуловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ащеуловъ Давыдъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий

Рождение ребёнка
1733

Сын: Ащеуловъ Сергей

Отец ребёнка: Ащеуловъ Остафий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Остафий

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