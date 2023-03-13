Ащеуловъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ащеуловъ Остафий
Мать: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Маврина Татьяна
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Полякова Авдотья
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Карпова