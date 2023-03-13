Ащеуловъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеуловъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ащеуловъ Остафий

Мать: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Маврина Татьяна

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Полякова Авдотья

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Карпова

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