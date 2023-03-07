Полякова (Ащеулова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ащеулова) Авдотья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ащеуловъ Сергей

Мать: Устинья Карпова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Поляковъ Петръ

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поляковъ Елистратъ

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Поляковъ Иванъ

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Поляковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляковъ Сергей

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