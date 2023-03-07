Полякова (Ащеулова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Ащеуловъ Сергей
Мать: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поляковъ Петръ
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Рождение ребёнка
1791
Сын: Поляковъ Елистратъ
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Рождение ребёнка
1798
Сын: Поляковъ Иванъ
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Поляковъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляковъ Сергей