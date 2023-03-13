(Ащеулова) Устинья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Маврина Татьяна
Отец ребёнка: Ащеуловъ Сергей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Полякова Авдотья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Сергей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Сергей