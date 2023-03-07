Маврина (Ащеулова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина (Ащеулова) Татьяна

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ащеуловъ Сергей

Мать: Устинья Карпова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мавринъ Тимофей

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мавринъ Семенъ

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Мавринъ Дмитрий

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мавринъ Павелъ

Отец ребёнка: Мавринъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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