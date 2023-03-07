Маврина (Ащеулова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Ащеуловъ Сергей
Мать: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мавринъ Тимофей
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мавринъ Семенъ
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мавринъ Дмитрий
Отец ребёнка: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мавринъ Павелъ
Отец ребёнка: Мавринъ Василий