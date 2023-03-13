Поляковъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Поляковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поляковъ Петръ
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Поляковъ Елистратъ
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Поляковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Полякова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Авдотья