Поляковъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляковъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Поляковъ Семенъ

Мать: Полякова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Поляковъ Петръ

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поляковъ Елистратъ

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Поляковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Полякова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Авдотья

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