Ащеуловъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеуловъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Ащеуловъ Остафий

Мать: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Якимова Агрофена

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Чернышева Мавра

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ащеуловъ Абрамъ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Ащеуловъ Егоръ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Ащеуловъ Мартынъ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Аксинья Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Анна Федорова

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