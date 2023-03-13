Ащеуловъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Ащеуловъ Остафий
Мать: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Якимова Агрофена
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Чернышева Мавра
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ащеуловъ Абрамъ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Ащеуловъ Егоръ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ащеуловъ Мартынъ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Анна Федорова