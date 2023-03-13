Ащеуловъ Мартынъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Ащеуловъ Никифоръ
Мать: Ащеулова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ащеулова Елизавета Афонасьева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ащеуловъ Тихонъ
Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ащеуловъ Иванъ
Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ащеуловъ Ларионъ
Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ащеуловъ Егоръ
Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова
Рождение ребёнка
12.01.1788
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно