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Ащеуловъ Мартынъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Ащеуловъ Никифоръ

Мать: Ащеулова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ащеулова Елизавета Афонасьева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ащеуловъ Тихонъ

Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ащеуловъ Иванъ

Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ащеуловъ Ларионъ

Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ащеуловъ Егоръ

Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1788

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ащеулова Елена Обросимова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Елена Обросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Елизавета Афонасьева

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