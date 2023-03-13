(Ащеулова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ащеулова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ащеуловъ Мартынъ

Мать: Ащеулова Елизавета Афонасьева

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