Ащеулова Елена Обросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова Елена Обросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ащеуловъ Тихонъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ащеуловъ Иванъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ащеуловъ Ларионъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ащеуловъ Егоръ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1788

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Мартынъ

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