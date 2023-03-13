Ащеулова Елена Обросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ащеуловъ Тихонъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ащеуловъ Иванъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ащеуловъ Ларионъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ащеуловъ Егоръ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
12.01.1788
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Мартынъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Мартынъ