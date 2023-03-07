Ащеуловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Ащеуловъ Давыдъ
Мать: Ащеулова Софья
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ащеуловъ Павелъ
Мать ребёнка: Ащеулова Катерина
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ащеуловъ Гаврила
Мать ребёнка: Ащеулова Катерина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ащеуловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Ащеулова Катерина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ащеуловъ Павелъ
Мать ребёнка: Ащеулова Катерина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ащеулова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Катерина