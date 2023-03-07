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Ащеуловъ Иванъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Ащеуловъ Давыдъ

Мать: Ащеулова Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ащеуловъ Павелъ

Мать ребёнка: Ащеулова Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ащеуловъ Гаврила

Мать ребёнка: Ащеулова Катерина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ащеуловъ Ефимъ

Мать ребёнка: Ащеулова Катерина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ащеуловъ Павелъ

Мать ребёнка: Ащеулова Катерина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ащеулова Катерина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Катерина

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