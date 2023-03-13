Ащеулова (Емельянова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова (Емельянова) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Емельянъ

Мать: Матрена Филиппова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокимова Устинья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ащеуловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Ащеуловъ Панфилъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Ащеуловъ Иванъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кузнецова Авдотья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Одинцова Салманида

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ащеуловъ Степанъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Давыдъ

Смерть
1795
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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