Ащеулова (Емельянова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Емельянъ
Мать: Матрена Филиппова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокимова Устинья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ащеуловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ащеуловъ Панфилъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ащеуловъ Иванъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кузнецова Авдотья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Одинцова Салманида
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ащеуловъ Степанъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Давыдъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Давыдъ
Смерть
1795