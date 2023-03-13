Одинцова (Ащеулова) Салманида
Место рождения
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Ащеуловъ Давыдъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинцовъ Кондратий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Одинцова) Матрена
Отец ребёнка: Одинцовъ Кондратий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Одинцова) Агрофена
Отец ребёнка: Одинцовъ Кондратий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Одинцовъ Николай
Отец ребёнка: Одинцовъ Кондратий