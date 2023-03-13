Одинцова (Ащеулова) Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Ащеулова) Салманида

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ащеуловъ Давыдъ

Мать: Ащеулова (Емельянова) Софья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцовъ Кондратий

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Одинцова) Матрена

Отец ребёнка: Одинцовъ Кондратий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Одинцова) Агрофена

Отец ребёнка: Одинцовъ Кондратий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Одинцовъ Николай

Отец ребёнка: Одинцовъ Кондратий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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