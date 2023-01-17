Беляков Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Степан Иванович
Мать: Белякова Матрена
Бракосочетание
29.06.1915
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Беляков Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Сухинина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
09.02.1931
Дочь: Папанова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
15.08.2019
Дочь: Белякова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна
Смерть
Неизвестно