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Беляков Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Степан Иванович

Мать: Белякова Матрена

Бракосочетание
29.06.1915

Жена: Белякова Елизавета Емельяновна

Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Беляков Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Сухинина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.02.1931

Дочь: Папанова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.2019

Дочь: Белякова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Белякова Елизавета Емельяновна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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