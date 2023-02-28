Папанова (Белякова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1931
Дата смерти22.04.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931
Рождение ребёнка
09.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Папанов Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Папанов Николай Константинович
Отец ребёнка: Папанов Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
22.05.1957
Дочь: Папанова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Папанов Константин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1992
Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область