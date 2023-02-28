Папанова (Белякова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанова (Белякова) Елена Николаевна

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Место рождения

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.02.1931

Дата смерти

22.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931

Отец: Беляков Николай Степанович

Мать: Белякова Елизавета Емельяновна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Папанов Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Папанов Николай Константинович

Отец ребёнка: Папанов Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
22.05.1957

Дочь: Папанова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Папанов Константин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папанов Константин Григорьевич

Смерть
22.04.1992
Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область
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