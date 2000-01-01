Белякова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Беляков Филипп Степанович
Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Беляков Герасим Степанович
Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Белякова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Мария Степановна
Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Николай Степанович
Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно