Белякова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Беляков Павел Степанович

Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Беляков Филипп Степанович

Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Беляков Герасим Степанович

Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Белякова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Мария Степановна

Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Николай Степанович

Отец ребёнка: Беляков Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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