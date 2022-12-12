Белякова (Терляхина) Елизавета Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899
Бракосочетание
29.06.1915
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Беляков Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Сухинина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1931
Дочь: Папанова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович
Рождение ребёнка
15.08.2019
Дочь: Белякова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович
Смерть
Неизвестно