Белякова (Терляхина) Елизавета Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Терляхина) Елизавета Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899

Отец: Терляхин Емельян (Амельян) Терентьевич

Мать: Терляхина Василиса (Васса) Егоровна

Бракосочетание
29.06.1915

Муж: Беляков Николай Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Беляков Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Сухинина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.02.1931

Дочь: Папанова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.2019

Дочь: Белякова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Беляков Николай Степанович

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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