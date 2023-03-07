Беляков Леонтий Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1916
Дата смерти13.01.1985
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1916
Рождение ребёнка
15.11.1938
Дочь: Круглова Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Черникова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Черников Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Черникова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Любовь Леонтевна
Мать ребёнка: Черникова Наталья Михайловна
Смерть
13.01.1985
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай