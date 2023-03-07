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Беляков Леонтий Николаевич

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Место рождения

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.10.1916

Дата смерти

13.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1916

Отец: Беляков Николай Степанович

Мать: Белякова Елизавета Емельяновна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.11.1938

Дочь: Круглова Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Черникова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Черников Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Черникова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Любовь Леонтевна

Мать ребёнка: Черникова Наталья Михайловна

Смерть
13.01.1985
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
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