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Беляков Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Беляков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Беляков Павел Степанович

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Рождение ребёнка
1889

Сын: Беляков Филипп Степанович

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Рождение ребёнка
1900

Сын: Беляков Герасим Степанович

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Белякова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Мария Степановна

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Николай Степанович

Мать ребёнка: Белякова Матрена

Смерть
Неизвестно
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