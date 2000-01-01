Беляков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Беляков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Рождение ребёнка
1889
Сын: Беляков Филипп Степанович
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Рождение ребёнка
1900
Сын: Беляков Герасим Степанович
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Белякова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Мария Степановна
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Николай Степанович
Мать ребёнка: Белякова Матрена
Смерть
Неизвестно