Костюченко Симеон Павлов
Место рождения
Дата рождения28.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1858
Отец: Костюченко Павел Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
По 1883
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
По 1884
Сын: Костюченко Алексей Семенов
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
По 1885
Сын: Костюченко Дмитрий Семенов
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Костюченко Константин Семенов
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
13.07.1890
Сын: Костюченко Павел
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Костюченко Лазарь Семенов
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
01.04.1900
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Рождение ребёнка
11.10.1909
Дочь: Надежда Семенова
Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно