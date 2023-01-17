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Костюченко Симеон Павлов

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

28.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1858

Отец: Костюченко Павел Иванов

Мать: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Костюченко Иван Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
По 1883

Сын: Костюченко Петр Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
По 1884

Сын: Костюченко Алексей Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
По 1885

Сын: Костюченко Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Костюченко Константин Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.07.1890

Сын: Костюченко Павел

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Костюченко Лазарь Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Костюченко Марк Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Костюченко Федор Семенов

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.10.1909

Дочь: Надежда Семенова

Мать ребёнка: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Ефросиния Филипова

Смерть
Неизвестно
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