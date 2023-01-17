Костюченко Дмитрий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Дмитрий Семенов

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

По 1885

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1885

Отец: Костюченко Симеон Павлов

Мать: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
1915
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