Костюченко (Константинова) Ефросиния Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Филип Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
По 1883
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
По 1884
Сын: Костюченко Алексей Семенов
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
По 1885
Сын: Костюченко Дмитрий Семенов
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Костюченко Константин Семенов
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
13.07.1890
Сын: Костюченко Павел
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Костюченко Лазарь Семенов
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
01.04.1900
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Рождение ребёнка
11.10.1909
Дочь: Надежда Семенова
Отец ребёнка: Костюченко Симеон Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно