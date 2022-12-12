Костюченко Лазарь Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченко Лазарь Семенов

Костюченко Лазарь Семенов

avatar

Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Костюченко Симеон Павлов

Мать: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close