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Костюченко Лазарь Семенов
Костюченко Лазарь Семенов
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Место рождения
Родниковка
, Кіровоградська область
Дата рождения
1893
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Костюченко Симеон Павлов
1858 г.р.
Мать
Костюченко (Константинова) Ефросиния Филипова
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Костюченко Симеон Павлов
Мать:
Костюченко Ефросиния Филипова
Родниковка
, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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