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Костюченко Павел Иванов

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

14.01.1823

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1823

Отец: Костюченко Иван Иванов

Мать: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
24.08.1846

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
16.05.1848

Сын: Костюченко Александр Павлов

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Александра Павлова

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Костюченко Евфимий Павлов

Мать ребёнка: Евфросиния Васильева

Рождение ребёнка
14.09.1855

Дочь: Яковенко Евфимия

Мать ребёнка: Евфросиния Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.04.1858

Сын: Костюченко Симеон Павлов

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.11.1865

Сын: Костюченко Митрофан Павлов

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния Васильева

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