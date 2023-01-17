Костюченко Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения14.01.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1823
Рождение ребёнка
24.08.1846
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1848
Сын: Костюченко Александр Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Александра Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Костюченко Евфимий Павлов
Мать ребёнка: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
14.09.1855
Дочь: Яковенко Евфимия
Мать ребёнка: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1865
Сын: Костюченко Митрофан Павлов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния Васильева