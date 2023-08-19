Костюченко Павел
Место рождения
Дата рождения13.07.1890
Дата смерти29.02.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1890
Рождение ребёнка
17.07.1917
Дочь: Шабарова Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Костюченко Владимир Павлович
Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова
Рождение ребёнка
17.02.1921
Сын: Костюченко Михаил Павлович
Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова
Рождение ребёнка
18.02.1926
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова
Рождение ребёнка
17.12.1929
Сын: Костюченко Николай
Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова
Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.1956