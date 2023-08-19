Костюченко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Павел

Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

13.07.1890

Дата смерти

29.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1890

Отец: Костюченко Симеон Павлов

Мать: Костюченко Ефросиния Филипова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.07.1917

Дочь: Шабарова Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова

Рождение ребёнка
1919

Сын: Костюченко Владимир Павлович

Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова

Рождение ребёнка
17.02.1921

Сын: Костюченко Михаил Павлович

Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова

Рождение ребёнка
18.02.1926

Дочь: Валентина Павловна

Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова

Рождение ребёнка
17.12.1929

Сын: Костюченко Николай

Мать ребёнка: Костюченко Фекла Панфилова

Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Фекла Панфилова

Смерть
29.02.1956