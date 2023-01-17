Костюченко (Ревутская) Фекла Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко (Ревутская) Фекла Панфилова

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

03.10.1895

Дата смерти

23.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.07.1917

Дочь: Шабарова Аграфена Павловна

Отец ребёнка: Костюченко Павел

Рождение ребёнка
1919

Сын: Костюченко Владимир Павлович

Отец ребёнка: Костюченко Павел

Рождение ребёнка
17.02.1921

Сын: Костюченко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Костюченко Павел

Рождение ребёнка
18.02.1926

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Костюченко Павел

Рождение ребёнка
17.12.1929

Сын: Костюченко Николай

Отец ребёнка: Костюченко Павел

Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко Павел

Смерть
23.09.1973
Кировоград
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