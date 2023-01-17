Костюченко (Ревутская) Фекла Панфилова
Место рождения
Дата рождения03.10.1895
Дата смерти23.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1917
Дочь: Шабарова Аграфена Павловна
Отец ребёнка: Костюченко Павел
Рождение ребёнка
1919
Сын: Костюченко Владимир Павлович
Отец ребёнка: Костюченко Павел
Рождение ребёнка
17.02.1921
Сын: Костюченко Михаил Павлович
Отец ребёнка: Костюченко Павел
Рождение ребёнка
18.02.1926
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Костюченко Павел
Рождение ребёнка
17.12.1929
Сын: Костюченко Николай
Отец ребёнка: Костюченко Павел
Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костюченко Павел
Смерть
23.09.1973
Кировоград