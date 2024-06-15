Некрасова (Некрасова) Анна Алексеева 27.08.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Алексеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

27.08.1833

Дата смерти

05.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1833

Отец: Некрасов Алексей Ильин

Мать: Некрасова (Посохина) Екатерина Лаврентьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Некрасов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1853

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Некрасов (Уткин?) Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1857

Сын: Некрасов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Илья Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1862

Сын: Некрасов (Уткин?) Василий Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Некрасова) Марья Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Булгакова (Некрасова) Александра Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.04.1875
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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