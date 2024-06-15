Некрасова (Некрасова) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рождения27.08.1833
Дата смерти05.04.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1833
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение ребёнка
13.02.1853
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Некрасов (Уткин?) Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1857
Сын: Некрасов Василий Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1862
Сын: Некрасов (Уткин?) Василий Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Некрасова) Марья Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Булгакова (Некрасова) Александра Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Смерть
05.04.1875