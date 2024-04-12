Некрасов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Некрасов Иван Петрович
Мать: Некрасова Анна Алексеева
Бракосочетание
20.01.1852
Жена: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
13.02.1853
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Некрасов (уткин?) Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
18.02.1857
Сын: Некрасов Василий Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
13.01.1862
Сын: Некрасов (уткин?) Василий Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Булгакова Александра Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Бракосочетание
06.06.1875
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно