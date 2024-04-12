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Некрасов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Некрасов Иван Петрович

Мать: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1852

Жена: Некрасова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
13.02.1853

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Некрасов (уткин?) Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1857

Сын: Некрасов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Илья Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1862

Сын: Некрасов (уткин?) Василий Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Булгакова Александра Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.06.1875

Жена: Некрасова Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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