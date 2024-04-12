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Некрасов Иван Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Некрасов Петр Иванов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1832

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Некрасова Ксения Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Некрасова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Некрасов Арсений Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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