Некрасов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Некрасов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
03.09.1832
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Некрасова Ксения Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Некрасова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Некрасов Арсений Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно