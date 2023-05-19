Некрасова (Некрасова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Некрасова) Ксения Иванова

Некрасова (Некрасова) Ксения Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Некрасов Иван Петрович

Мать: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.01.1857

Муж: Некрасов Иван Егорович

Рождение ребёнка
02.03.1860

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1861

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close