Некрасова (Некрасова) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Некрасов Иван Петрович
Мать: Некрасова Анна Алексеева
Бракосочетание
07.01.1857
Рождение ребёнка
02.03.1860
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.08.1861
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно