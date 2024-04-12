Некрасов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения13.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1853
Бракосочетание
23.01.1885
Жена: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1886
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1887
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно