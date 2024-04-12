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Некрасов Иван Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1853

Отец: Некрасов Алексей Иванович

Мать: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Некрасова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1886

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1887

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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